شبهه برئيس وزراء كندا يحوّله شخصية شهيرة

المصدر: كابول - رويترز

جعل التشابه المذهل بين المغني الأفغاني عبد السلام مفتون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأول شخصية شهيرة في بلده أفغانستان، حيث جذب الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، انتباه الجمهور، عندما سافر إلى العاصمة كابول، للمشاركة في برنامج (النجم الأفغاني)، وهو مسابقة غنائية تلفزيونية تجذب متنافسين من شتى أنحاء أفغانستان.

وقال مفتون لـ «رويترز» في الاستوديو «يناديني الناس بجاستن ترودو أفغانستان... منذ أتيت إلى كابول أصبحت لي شعبية كبيرة، ويلتقط الناس الصور معي»، فيما قال قيس ألفت، أحد حكام البرنامج، إن الشبه بين المغني ورئيس الوزراء الكندي البالغ من العمر 47 عاماً، قد يقلب موازين المسابقة لصالحه، مضيفاً: «هناك فرصة كبيرة أن يفوز في البرنامج لأنه.. المنافس الوحيد الذي يحظى بهذا الظهور الكبير».

إلا أن لدى مفتون، الذي بدأ مسيرته الغنائية قبل 7 سنوات بإحياء حفلات الزفاف، طموحات أكبر. وقال: «أمنيتي أن يأخذني رئيس الوزراء (ترودو) إلى كندا، وأتمكن من إحياء حفل هناك لأغني بالأفغانية، وأن يحضر رئيس الوزراء بنفسه حفلي».