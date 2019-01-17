يتزوج ثلاث نساء في نفس اليوم

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

أقدم رجل من ولاية دلتا النفطية في نيجيريا، على الاقتران بثلاث نساء في الوقت واليوم نفسه، حيث جاء ذلك، بعد مرور أشهر على قيام رجل يدعى «إماموزو»، بالزواج من امرأتين في نفس الوقت في الولاية المذكورة.

وقد حطم الرجل الثاني الرقم القياسي بالزواج من ثلاث نساء في الوقت نفسه، الأمر الذي صدم العديد من النيجيريين، ووفقاً للتقرير الذي أورده موقع «بولس»، فقد أراد الرجل في الواقع، الزواج من 6 نساء في اليوم نفسه، ولكنه اضطر إلى خفض العدد إلى ثلاث، بسبب القيود المالية.

وبحسب شاهد عيان، فقد عقد حفل الزفاف في بلدة أوكباكا في منطقة حكومية محلية في الولاية، وقد وعد هذا الرجل، بدفع مهر الثلاث الأخريات والاقتران بهن في أقرب وقت، بمجرد أن يتوفر لديه المال.