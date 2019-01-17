عطر يعزّز إنتاجية الموظفين

المصدر: دبي - البيان

يمكن أن تتأثر الإنتاجية في العمل بمجموعة متنوعة من العوامل، التي تكون الرائحة من أقلها إثارة للانتباه. ولكن وفقاً للبحوث التي أجراها البروفيسور جاري شوارتز، من جامعة أريزونا الأمريكية، يمكن مواجهة المشاعر السلبية، مثل التهيج والانزعاج والإجهاد والتوتر، بفعالية أكبر، من خلال العطور التي تحدث تأثيرات إيجابية في الإنسان، مثل السعادة والاسترخاء والإنتاجية. وقد ألهمت نتائج هذه الدراسة، شركة (Spaces)، من أجل التوصل إلى عطر يريح المستخدمين ويعزز إنتاجيتهم.

وتعاونت شركتا (Spaces) و«ماري- ستيلا -ماريس»، المتخصصة في أسلوب الحياة، لابتكار عطر (Spirit de Travail)، الذي يمكنه تعزيز الإنتاجية، وجعل الموظفين يشعرون براحة أكبر في مكان العمل.