دراسة: انخفاض الدخل يؤدي إلى أمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة أن تراجع الدخول يمكن أن يهدد بالإصابة بأمراض القلب، سواء للكبار سناً أو للشباب. وكشفت دراسة نشرتها مجلة «سيركيوليشن» عن بيانات جمعها علماء من نحو 4 آلاف شخص لمدة 15 عاماً تتراوح أعمارهم بين 23 و 35 عاماً.

في بداية الدراسة سأل العلماء مجتمع البحث عن دخولهم، وسألوهم السؤال نفسه 4 مرات على مدار الدراسة. وحلل العلماء التاريخ الصحي للتعرض لأمراض القلب والوفيات، واكتشفوا خلال فترة الدراسة أن الذين تعرضوا لتغيرات كبيرة في الدخول، خاصة تراجعها، كانوا معرضين بمعدل الضعف لخطر الموت المبكر، مقابل الذين ظلت دخولهم ثابتة.