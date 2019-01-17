باقة ملكية بـ59000 درهم في يوم «الحب» بالإمارات

المصدر: الفجيرة - البيان

ليوم الحب واحتفالاته مذاق شديد الخصوصية في الإمارات، ولا سيما دبي، إلا أن عجمان والفجيرة يدليان بدلوهما هذا العام، ويمنحان الفرصة لعشاق الرومانسية وأصحاب المشاعر المرهفة الرقيقة لتجربة مذاق آخر جديد مختلف تماماً لليوم الذي ينتظره العشاق كل عام.

وتقدم منتجعات في الإمارتين هذا العام للأزواج باقة رائعة للاحتفال بيوم الحب، أطلقت عليها اسم «الباقة الملكية». سعرها 59000 درهم، وتمتد الباقة على مدى ليلتين، الأولى في الفجيرة بعد وصول الزوجين إليها من دبي في طائرة مروحية، بينما الثانية في عجمان.

ويحظى الزوجان في الفجيرة باستقبال مبهر، حيث تنتظرهما الورود والمشروبات في أجنحة تتسم بفخامة ملكية، كما يطل الجناح الفريد من نوعه على مرسى خاص في مواجهة «خليج عُمَان» بمياهه المتلألئة و«جبال الحجر» بمنظرها الساحر.

وفي صباح اليوم التالي، وعند شروق الشمس بسحره الطاغي، ينعم الزوجان بتناول فطور شهي، ثم يستقلان مروحية تنقلهما إلى عجمان، حيث ينزلان في جناح خاص ذي إطلالة بانورامية على البحر، يسوده جو رومانسي آخاذ.