نسر جليدي بارتفاع 7 أقدام

المصدر: دبي - وكالات

استفاد النحات الأميركي الموهوب ريك هورتون من موجة الصقيع القاسية التي تضرب بلاده وأنحاء متفرقة أخرى من العالم في إشباع روح الإبداع لديه وإبراز موهبته الباهرة، فصنع تمثالاً من الجليد لنسر ووضعه في فناء منزله بمدينة غرينفيلد بولاية إنديانا الأمريكية. وبحسب وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال - يو بي آي» الأمريكية للأنباء التي نشرت صوراً وفيديو للتمثال العملاق أمس، يبلغ ارتفاع التمثال 7 أقدام، أي ما يتجاوز 2.1 متر، واستغرق صنعه 15 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حتى انتهى هورتون من العمل به.