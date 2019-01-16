بريطانيا تنتج أطول طائرة بالعالم

المصدر: إعداد: سيد صالح

يشهد العام المقبل، إنتاج طائرة «إيرلايندر 10»، التي تعد أطول طائرة في العالم، ومن المقرر أن يبلغ طولها 302 أقدام (أي ما يزيد على 92 متراً)، وذلك بعد أن حازت شركة «هايبريد أير فيكلز» البريطانية المنتجة لها، موافقة هيئة الطيران المدني البريطانية، ووفقاً لما نشرته صحيفة «مترو» البريطانية أمس، ستبدأ «هايبريد أير فيكلز» في إنتاج «إيرلايندر 10»، والمعروفة أيضاً باسم «إمارثا كوين»، مطلع 2020، وذلك بعد 4 أعوام من فشل تجربة أجريت على النموذج الأولي لها، حيث انتهت بسقوط النموذج وتحطمه عند هبوطه.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة، يمكن للطائرة المنتظرة التحليق حتى ارتفاع يصل إلى 16000 قدم، كما يمكنها الوصول إلى مواقع لا تصل إليها وسائل النقل العادي، وأن تهبط فعلياً على أي سطح مستوٍ.