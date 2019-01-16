لقاح ضد فيروس إيبولا

المصدر: دبي ـ البيان

طور باحثون في جامعة تكساس الأمريكية عقاراً جديداً، يقي من جميع سلالات فيروس «إيبولا»، الذي يعد واحداً من أكثر الفيروسات فتكاً، ونقلت «ديلي ميل» عن باحثين أمريكيين قولهم إن هذا العقار لمرض إيبولا الذي لا يوجد له أي علاج، يمتلك القدرة على إنقاذ آلاف الأرواح، وخصوصاً في الكونغو التي ينتشر الفيروس فيها.

وأظهرت الاختبارات أن تناول مزيج جديد من الأجسام المضادة على شكل لقاح يمكن أن يقي الحيوانات من الفيروس القاتل، بمجرد أن تتم السيطرة عليه، ويعكس أعراض المرض. وقال د. توماس جيسبرت، الباحث في مجال إيبولا، إن العقار قد يستمر في الحماية حتى في حالة تطور الفيروس.