مصر تكتشف مقبرتين أثريتين

المصدر: القاهرة - وام

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية، العاملة بمنطقة آثار بئر الشغالة بمدينة موط بواحة الداخلة المصرية، مقبرتين أثريتين ترجعان للعصر الروماني، نقشت على حوائطهما رسوم جنائزية زاهية وواضحة الألوان، بحسب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار، والذي أوضح أن أعمال البعثة شملت الحفر الأثري بالمنطقة، حيث تم الكشف عن المقبرة الأولى والتي تتكون من سلم يضم 20 درجة. بينما تقع المقبرة الثانية، في الناحية الشرقية من الأولى، وعثر عليها نتيجة امتداد أعمال الحفر إلى الشرق من المقبرة الأولى.