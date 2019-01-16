«نهر شوكولاتة» يغرق ولاية أمريكية

المصدر: أريزونا - وكالات

أدى حادث سير في ولاية أريزونا الأمريكية، إلى انهمار نهر غزير من الشوكولاتة السائلة، إثر تصدع خزان ضخم كانت تحمله شاحنة على الطريق. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الخزان كان يحمل أكثر من 18 طناً من الشوكولاتة السائلة، مما جعلها تجري بغزارة على الطريق.

وأفادت بأن حرارة الشوكولاتة كانت في حدود 120 درجة مئوية حين وقع الحادث على طريق سريع بمنطقة فلاغستاف، ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن التقارير ذكرها أن الحادث نجم عن انفصال قمرة القيادة في الشاحنة عن الخزان، وتطلب تنظيف الطريق نحو 4 ساعات كاملة.

فيما أشارت إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى خلال الحادث، وفي تعليق طريف على ما حصل، وصفت السلطات عملية التنظيف بـ«الحلوة»، كما حظي الحادث بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى محبون طرفاء للشوكولاتة استعدادهم لتقديم المساعدة ما دام الأمر يتعلق بإزالة «مادة لذيذة».