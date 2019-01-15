فنون وأضواء

المصدر:
  • تصوير : اكزافيير ويلسون
التاريخ:

 في ظلال برج خليفة، تجتمع عناصر الحركة والضوء، لتشكّل العمود الفقري للنصب الفني «فنون وأضواء دبي»، الذي تم افتتاحه أخيراً في حديقة «برج بارك بلازا»، ليصبح النصب جزءاً من أصالة المشهد الفني في دبي، حيث تتناغم تماثيله الستة المصنوعة من المرايا، لتشكّل قاعدة ينعكس عليها مشهد البرج الأطول في العالم.


 

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