المصدر: تصوير : اكزافيير ويلسون

في ظلال برج خليفة، تجتمع عناصر الحركة والضوء، لتشكّل العمود الفقري للنصب الفني «فنون وأضواء دبي»، الذي تم افتتاحه أخيراً في حديقة «برج بارك بلازا»، ليصبح النصب جزءاً من أصالة المشهد الفني في دبي، حيث تتناغم تماثيله الستة المصنوعة من المرايا، لتشكّل قاعدة ينعكس عليها مشهد البرج الأطول في العالم.





في ظلال #برج_خليفة، تجتمع عناصر الحركة والضوء، لتشكل العمود الفقري للنصب الفني "فنون وأضواء دبي"، الذي تم افتتاحه أخيراً في حديقة «برج بارك بلازا»، ليصبح جزءاً من أصالة المشهد الفني في #دبي.



@BurjKhalifa

تصوير: اكزافيير ويلسون#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hr8pBmeDmN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019