الأمير هاري لا يعرف نوع مولوده القادم

نقلت وسائل إعلام بريطانية عن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري قولها اليوم الاثنين إنها حامل في الشهر السادس ولكن الزوجين الملكيين لا يعرفان نوع الجنين.

وتزوج الأمير هاري ميغان، وهي ممثلة أمريكية معتزلة، في مايو وأعلنا في أكتوبر أنهما ينتظران حادثا سعيدا في ربيع 2019 دون أن يكشفا عن تفاصيل محددة.

وكشفت ميغان (37 عاما) أنها حامل في الشهر السادس وذلك خلال تبادل الحديث مع مجموعة من حشد كبير جاء للقائهما خلال زيارتهما لمدينة بيركينهيد في شمال انجلترا اليوم الاثنين. وأشارت إلى أن العضو الجديد في الأسرة المالكة البريطانية سيولد في وقت ما في شهر أبريل.

وقالت وسائل الإعلام إن هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وميغان لا يعرفان إن كان الجنين، وهو السابع في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، ولدا أم بنتا وإن الأمر سيكون "مفاجأة".

وخلال زيارتهما لبيركينهيد، وهي أول نشاط عام لهما في العام الجديد، شاهدا تمثالا جديدا أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة شاعر الحرب العالمية الأولى ويلفريد أوين وذلك قبل أن يزورا عددا من المنظمات المحلية.

وقالت هيلين أوتول وهي من سكان المدينة وأم لسبعة أطفال لرويترز إن ميغان طلبت نصيحتها. وأضافت أوتول "قلت (لها) تنفسي وتناولي أي شيء يقدمونه لك".