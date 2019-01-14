مخترعات مبتكرة للمنازل الذكية

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

سوق المنازل الذكية مفتوح أمام أعداد كبيرة من الشركات، عكس سوق الحواسب الآلية أو الهواتف النقالة. ويمكن أن تأتي أجهزة المنازل الذكية من عدد أكبر من الشركات المتباعدة. وإذا كانت الأجهزة تؤدي وظيفتها بشكل جيد وليست آتية من أسماء شركات كبرى فإن الناس سوف يقبلون عليها أيضاً.

وقد كشفت عدة شركات في معرض «لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية 2019» عن عدد من المخترعات الجديدة للمنازل الذكية، إذ كشفت شركة «نيتاتومو» عن جهاز فيديو يوضع مع جرس الباب، يتميز بكونه الأول من نوعه المتكيف مع جهاز «هوم كيت» من شركة «آبل»، ويستخدم بطاقة ذاكرة صغيرة لتخزين أفلام الفيديو، وبالتالي فإن تسجيل وحفظ الفيديو لا يتطلب أن تدفع اشتراكاً في شركة خاصة.

كما ظهر في المعرض كاميرا لرؤية الواقفين خارج باب المنزل، مرتبطة بالجرس. ويمكن للكاميرا أن تشعر بالطرق على الباب وترسل إشعاراً إلى من في الداخل، وسوف تكون متاحة في السوق في أي وقت من العام الجاري.

لكن شركة «جياوي» فكرت في أن تكون كاميرا الباب أكثر تعقيداً، فجعلتها مزدوجة، بحيث تظهر الأشخاص بالباب من أعلى وأسفل لتملأ النقطة العمياء التي تتركها الكاميرات ذات الرؤية المفردة الزاوية، فيما أرادت شركة «أمازون» أن تجعلك تدع عمال توصيل الطلبات يدخلون إلى باب مرآبك عن طريق مفتاح أمازون، ويمكن لهذا المفتاح أن يفتح باب المرآب عن بعد، ليتيح الفرصة لعامل التوصيل لوضع الطرد دون التعدي على خصوصيتك. ويصلح هذا المفتاح للمدن التي يوجد بها فيلات لها مرآب له باب خارجي فقط.