هندية تحيا على الشاي منذ 33 عاماً

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قررت الهندية بيلي ديفي عندما كانت بعمر 11 الامتناع عن تناول أي شكل من أشكال الطعام لتكتفي منذ ذلك الحين بشرب الشاي كقوت يومي. واليوم تبلغ ديفي من العمر 44 عاماً، وتعرف بين سكان قريتها بمدينة بيلاسبور بأنها سيدة بالغة الصحة، امتنعت عن الأكل منذ ما يزيد عن 30 عاماً، وتشتهر بنمط حياتها الفريد.

وصرحت والدتها لعدة مواقع إخبارية أن ابنتها امتنعت عن الطعام عندما كانت في الصف السادس، قائلةً: «ذهبت ابنتنا للمشاركة في إحدى الدورات على مستوى المنطقة، وعند عودتها تخلت فجأة عن تناول الطعام وشرب المياه».

وأضافت: تناولت ديفي في البداية البسكويت والخبز مع الشاي بالحليب، لكنها توجهت تدريجياً لتناول الشاي الأسود مرة واحدة في اليوم، وبالتحديد بعد غروب الشمس.

وأشار شقيقها إلى أنهم قد طلبوا بالفعل تلقي المساعدة الطبية لضمان عدم معاناتها من أي مرض، بيد أن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص أي مشكلة أو عارض صحي وراء سلوكها.

ومن الناحية العلمية، فالأمر مثير للدهشة، إذ لا يمكن لأي بشر البقاء على قيد الحياة بشرب الشاي لمدة 30 عاماً.