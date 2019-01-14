أطول عرض ثنائي راقص تحت الماء

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

حقّق ثنائي في الغوص الحر رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأطول عرض راقص تحت الماء دون أكسجين، بعد أن قاما بأداء عرضهما في أعمق حمام سباحة في العالم لأكثر من 3 دقائق.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فقد قام كل من مارينا كازانكوفا، وديمتري مالاسينكو بالرقص مدة 3 دقائق ونصف الدقيقة في نفس واحد. وتم تأكيد أن العرض الراقص هو الأطول من نوعه على الإطلاق عندما كان الزوجان يقومان في بركة هي الأعمق في العالم في بادوفا إيطاليا. وتضمن الأداء الانتقائي معركة بالسيف وحركات مستوحاة من الفلامنكو ارتدت فيه مارينا فستاناً برتقالياً جميلاً مجهزاً خصيصاً لهذا الأداء.