بادوكون فخورة باختيارها امرأة مشاهير بوليوود

المصدر: إعداد - نهى حوّا

توجهت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، أكثر مشاهير بوليوود تأثيراً وثراء، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، للتحدث مطولاً عن إنجازاتها عام 2018، والإعراب عن فخرها باختيارها المرأة الوحيدة على قائمة المشاهير الخمس الأكثر ثراء في الهند العام الماضي، من قبل مجلة «فوربس»، وفقاً لمصادر إعلامية هندية.

وقالت الممثلة لمعجبيها في تعليقها على ذلك: «هذا غريب حقاً، ولقد تساءلت دوماً فيما كنت أكبر مهنياً، كيف يشعر الناس على تلك القائمة، وعلى نحو عشوائي، من دون معرفة مني، كان اسمي هناك. وقد تلقيت وفريقي بريداً إلكترونياً، لتأكيد وجودي على القائمة العام الماضي، فقمت بإعادة قراءته مرات عدة، باعتقاد أن شخصاً يقصد المزاح» .