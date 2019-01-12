دبي المقصد الأول عالمياً لعشاق المطاعم الفاخرة

المصدر: دبي ـ البيان

تصدرت دبي قائمة الوجهات العالمية للشغوفين بالطعام الشهي، وباتت المقصد الأول عالمياً للباحثين عن المطاعم الفاخرة.

وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صدر، أخيراً، عن شركة «ماستر كارد» العالمية، التي اعتمدت فيه على أرقام مستمدة من مؤشر «إندلغانسيز» العالمي، الذي يصنّف مدن العالم وفقاً لحجم إنفاق زوّارها على المطاعم. وكانت دبي قد احتلت العام الماضي صدارة المؤشر نفسه، حيث بلغ حجم إنفاق زوارها على استهلاك الأغذية والمشروبات على مدار العام 5.94 مليارات دولار.

كما تفوقت دبي بفارق شاسع يقترب من ملياري دولار، على أقرب منافسيها، وهما: جزيرة «مايوركا» ضمن جزر «البليار» الإسبانية في البحر المتوسط، التي احتلت المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب العاصمة التايلاندية بانكوك، وتفوقت دبي أيضاً في حجم الإنفاق الكلي، بعد وصول إجمالي إنفاق زوارها العام الماضي 29.70 مليار دولار.



