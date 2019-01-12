رقم قياسي لارتفاع حرارة المحيطات في 2018

المصدر: أوسلو - رويترز

قال علماء إن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة، وأكدوا أنها سجلت رقماً قياسياً جديداً خلال العام الماضي، في اتجاه يدمر الحياة البحرية.

وأوضحوا أن القياسات الجديدة، التي أُخذت بالاستعانة بشبكة دولية مكونة من 3900 عوامة منشورة في المحيطات منذ عام 2000، تظهر ارتفاعاً أكبر في درجات الحرارة منذ 1971 يفوق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة للتغير المناخي في 2013.

وكتب علماء من الصين والولايات المتحدة في دورية ساينس العلمية أن «سجلات رصد محتوى حرارة المحيطات تظهر أن ارتفاع حرارة المحيطات آخذ في التسارع». وأكد علماء المناخ أن الغازات الناجمة عن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، وتمتص المحيطات الجزء الأكبر من هذه الحرارة. ويجبر ذلك الأسماك على الهرب إلى مياه أكثر برودة.

وأشار لي جينغ تشينغ من معهد فيزياء الغلاف الجوي في الأكاديمية الصينية للعلوم إلى أن البيانات المقرر نشرها الأسبوع المقبل ستظهر أن «عام 2018 كان العام الأكثر حرّاً على الإطلاق للمحيطات في العالم».