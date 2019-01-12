المسبار الصيني يلتقط صوراً بانورامية للجانب المظلم من القمر

المصدر: الصين - وام

بعد نجاحه في أول هبوط على الجانب المظلم للقمر، تمكن المسبار الصيني «تشانغ آه -4» من التقاط صور بانورامية على سطح القمر، ونشرت مصلحة الدولة للفضاء الصينية، أمس، الصور البانورامية بزاوية 360 درجة التي التقطتها كاميرا مثبتة على الجزء العلوي من مركبة الإنزال للمسبار، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، وأرسلت الصور عبر القمر الصناعي للتتابع «تشويتشياو» الذي كان يعمل على بعد حوالي 455 ألف كم من الأرض ويمكنه رؤية كل من الأرض والجانب البعيد للقمر. وأجرى العلماء تحليلاً أولياً للتضاريس والأشكال الأرضية المحيطة بالمسبار وفقاً للصور البانورامية.