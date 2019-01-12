حقنة لإناث البعوض تمنع تكاثره

المصدر: دبي - البيان

يُعد البعوض من أكثر الكائنات الحية التي تتسبب في أكبر عدد من الوفيات حول العالم، حيث يقتل سنوياً نحو مليون شخص، بأمراض ينقلها مثل الملاريا، ولذا فكر باحثون أمريكيون في وسيلة للحد من تكاثر البعوض في المناطق الأكثر عرضة للأوبئة، ووفقاً لموقع «فرانس 24» فقد تمكّن الباحثون من تحديد البروتين المسؤول عن عملية الإباضة لدى أنثى البعوض، وقال الموقع إن الباحثين اكتشفوا أنهم إذا قاموا بحقن الحمض النووي الريبوزي، المسؤول جزئياً عن إنتاج البروتينات في جسد أنثى البعوض، فسيكون بإمكانهم قتل بيض البعوض قبل أن تتم الإباضة، مؤكدين أن عملية حقنه في الإناث تتم لمرة واحدة فقط، وأنه يظل فعّالاً طيلة فترة حياتها.