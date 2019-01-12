شاي الجبن وروبوتات السلطة أغرب أطعمة 2019

المصدر: إعداد- فاتن صبح

يبدو أن موضة الأطعمة الغريبة الجديدة، سترسم ملامح أطباق موائدنا بدءاً من العام الجاري، حيث نشهد فيه ظهور أطعمة ومشروبات غريبة، مثل شاي الجبن، وروبوتات السلطة، وخس الكرفس.

وأشارت كيم سيفيرسون من صحيفة «نيو يورك تايمز»، عبر محطة «سي بي إس» إلى بعض الأصناف الغريبة التي سنشهدها على الأقل هذا العام، حيث انطلقت سيفيرسون بالحديث عن أزمة باكتيريا «إي كولاي» التي أصابت الخس الروماني، ومع المبالغة في عرض مخاطره، يسطع نجم خس الكرفس، الذي يتسم بجذعه الكبير وأوراقه التي تتميز أطرافها بطعم طفيف المرارة، بينما شاي الجبن التايواني، يأتي على شكل شاي أخضر أو أسود مع رغوةٍ من الجبن. وتؤكد سيفيرسون أن طعم المشروب التايواني ليس سيئاً.

ويحظى روبوت السلطة، بالإشادة الأكبر باعتباره يمثل الحلّ الأمثل لتحضير السلطة الطازجة، لا سيما في أوقات متأخرة من الليل. الروبوت عبارة عن آلة تضم بين 10 و15 أنبوباً مبرّداً يخضع لإعادة التعبئة ويتم عمل الطلب عبر شاشة رقمية، وتسفر العملية عن وعاء تتساقط فيه الخضروات مع الصلصة المناسبة.