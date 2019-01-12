أجساد الإبل لوحات فنية في « بيكانير» الهندي

المصدر: أ ف ب

تعد مدينة بيكانير بولاية راجستان بالهند، موطناً لتربية الإبل في الهند، وسنوياً تستضيف مهرجان بيكانير للجمال، الذي يستمر على مدار يومين، يستقطب خلالها المئات من الفنانين ومربي الإبل من مختلف دول العالم، حيث يقومون بالرسم على الجمال، باستخدام مقص حاد يساعدهم على تحويل جسد الجمل إلى قطعة فنية من خلال حلاقة ما يغطيه من لحاء الشعر، وعمل نماذج مختلفة من الفن الهندي القديم، ويشهد المهرجان ايضاً فعاليات عديدة مثل سباق الجمال والمنافسة على قص شعر الجمال.