روبوت «خباز» ينتج الأرغفة في وقت قياسي

المصدر: إعداد - نهى حوّا

أعلن أخيراً، في مؤتمر الابتكار العالمي في لاس فيغاس، عن ابتكار روبوت جديد في مجال صناعة المخبوزات قد يغير سوق تلك المادة الغذائية في الولايات المتحدة وبعض أنحاء العالم، وإن كان لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان سيقضي على طرق صناعة الخبز التقليدية المتنوعة في أنحاء العالم.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الشركة المصنعة، «ويلكنسون بياكينغ»، ابتكرت روبوتاً آلياً يقوم بعمليات الخلط والعجن والخبز وإنتاج رغيف إفرنجي، في غضون 90 دقيقة، ونقلت عن المدير التنفيذي للشركة، راندال ويلكنسون، قوله إن الخبازين أعربوا عن قلقهم من أن تسرق ماكينة «بريد بوت»، وظائفهم.

ووفقاً للشركة، تنتج «بريد بوت» 10 قوالب جاهزة بالساعة، كما بإمكانها خبز أي نوع من الأرغفة، بما في ذلك تلك المصنوعة من القمح الكامل والحبوب التسع والشوفان مع العسل، وغيره.

تعتقد الشركة أن الماكينة ستغير بشكل جذري الطريقة التقليدية في شراء الخبز الطازج من متاجر البقوليات، فالناس معتادون على شراء خبزهم الطازج، وفقاً للشركة، لكن «بريد بوت» تؤمن أرغفة آلية قد تكون طازجة أكثر بكثير من الخبز الذي يجري تناوله عن رفوف المتاجر.

الماكينة مؤتمتة بالكامل، وقد تكون هذه أول مرة يمكن صناعة الخبز آلياً بشكل مستمر.

لا يزال الروبوت حالياً نموذجاً في طور الصنع، لكن الشركة في سياق صناعة النسخة النهائية التي قد تصل الأسواق قريباً.