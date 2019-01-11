قوس قزح كروي يذهل المشاهدين

شارك رجل من كاليفورنيا أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لقوس قزح على شكل دائرة كاملة، متسائلاً: هل سبق لك أن رأيت قوس قزح بالكامل من قبل؟

وتم عرض مقطع الفيديو الخاص به أكثر من 9 ملايين مرة على تويتر، وأعيد تغريده أكثر من 300.000 مرة، وحصل على 400.000 إعجاب.

وتتطلب رؤية قوس قزح على شكل دائرة كاملة ظروف جوية جيدة وسماء صافية وزاوية رؤية صحيحة، وعادة ما يظهر من فوق سطح الأرض، لذلك لا يشاهد هذه العجائب الطبيعية سوى الطيارين فقط.

ومع ذلك، فقد حالف الحظ كيت غرانت، البالغ من العمر 21 عاماً، حيث وقف على شرفة عالية والتقط هذه اللقطات الرائعة، برغم أنه من غير الواضح أين تم تصويرها بالضبط.

Ⅶ إعداد - عمر حرز الله