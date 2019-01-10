«هابل» يرسل صورة لمجرة المثلث

المصدر: ميونخ - د ب أ

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن لمجرة أو كوكبة المثلث، المجاورة لمجرة درب التبانة، وتتكون الصورة التي نشرها مركز هابل الأوروبي، في مدينة جارشينغ، القريبة من مدينة ميونخ جنوب ألمانيا، من 665 مليون نقطة ضوئية (بكسل)، وهي مركبة من 54 صورة.

وأوضح المركز، أن علماء الفلك يعتزمون استخدام الصورة، في دراسة ما يعرف بـ «مناطق نشأة النجوم» في المجرة الصغيرة الحلزونية. ويشار إلى أن كوكبة المثلث، هي ثالث أكبر مجرة حلزونية ضمن ما يعرف بالمجموعة المحلية، بعد مجرتي أندروميدا ودرب التبانة، وتحتوي على نحو 40 مليار نجم.