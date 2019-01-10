موديل لتصفيف الشعر عمرها عام

المصدر: إعداد- سيد صالح

أصبحت الطفلة اليابانية تشانسو، أصغر موديل لموضات تصفيف الشعر في العالم، لاسيما بعد إتمامها في 23 ديسمبر الماضي عامها الأول، واللافت أن تشانسو، ورغم سنها الصغيرة، استطاعت غزو مواقع التواصل الاجتماعي، والاستئثار بقلوب المتابعين لجمال شعرها الناعم، فضلاً عن نظراتها الطفولية الوديعة.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية، أمس، فإن الطفلة الجميلة تستعد حالياً لتصوير إعلان تلفزيوني، لحساب إحدى العلامات التجارية اليابانية الشهيرة في منتجات العناية بالشعر. وذكرت المجلة، أن عدد متابعي حساب تشانسو على موقع «إنستغرام»، تجاوز حتى الآن 300 ألف متابع.