المصدر: القاهرة - د ب أ

تحت عنوان «إعادة اكتشاف الموتي»، افتتحت وزارة الآثار المصرية، أمس، معرضاً أثرياً في المتحف المصري بوسط القاهرة.

وبحسب إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، فإن المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، يعد الأول من نوعه، مشيرة إلى أنه سيتم فيه عرض ولأول مرة، 15 جمجمة مختلفة الجنس والفئة العمرية، سبق أن تم الكشف عنها في مواقع عدة منها الكوامل وبيت علام بسوهاج، ونقادة بمحافظة قنا، وجبل السلسلة بأسوان.

ولفتت إلى أن تاريخ الجماجم يرجع إلى ما قبل التاريخ، أي منذ ما يقرب من 6000 عام، مضيفة أن المعرض يضم أيضاً هيكلاً عظمياً عثر عليه بمنطقة وادى الكوبانية بأسوان، ويعد ثاني أقدم هيكل يعثر عليه، ويرجع تاريخه إلى أكثر من 21 ألف سنة.