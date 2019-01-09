جهاز لاسلكي يعالج «التشنج»

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر باحثون جهازاً لاسلكياً لتنظيم نشاط الدماغ، بهدف علاج الاضطرابات العصبية ونوبات التشنج، وأفادت «ديلي ميل» أن الجهاز الجديد يدعى «واند»، عمل على تطويره مهندسون بجامعة «كاليفورنيا» في بيركلي، ويعمل على تحفيز الدماغ من خلال رصده للتيار الكهربائي في الدماغ، ويتوقع أن يتمكن الجهاز من تقديم علاجات «دقيقة» للمرضى الذين يعانون من حالات الصرع وشلل الرعاش.

ويفيد العلماء بأن الجهاز يعمل بصورة شبيهة لمنظم ضربات القلب، حيث يراقب النشاط الكهربائي للدماغ، ويوفر التحفيز الكهربائي له إذا اكتشف أي خطأ. ولا تعد هذه المحاولة الأولى لمثل هذا الجهاز، إلا أن الخبراء يعتقدون بأن هذه النسخة يمكنها التكيف مع الأعراض المتغيرة لكل شخص.