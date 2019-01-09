استرداد «خرطوش» أمنحتب الأول

المصدر: الأقصر - د ب أ

نجحت وزارة الآثار المصرية أمس، في استرداد قطعة أثرية منحوتة من الحجر عليها «خرطوش» الملك أمنحتب الأول: (شكل بيضاوي يحيط بأسماء ملوك الفراعنة)، التي فقدت وتم تهريبها إلى خارج مصر بطريقة غير شرعية، وفق ما أعلنت عنه الوزارة، حيث قالت إن القطعة كانت معروضة قبل سرقتها في العرض المفتوح بمعبد الكرنك.

وقال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، شعبان عبدالجواد: نجحت الوزارة من خلال متابعة إدارة الآثار المستردة المستمرة للمواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية في رصد القطعة، التي كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن، وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة للتحفظ على القطعة ووقف بيعها لحين استعادتها.

وأشار عبدالجواد إلى التعاون المثمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية، والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة القطعة الأثرية المُهربة، وتضافر جهود جميع الجهات البريطانية المعنية والسفارة المصرية في لندن حتى نجاح وقف بيع القطعة واستعادتها واستلام السفارة المصرية بلندن لها في سبتمبر الماضي.