ملكة جمال العرب في أمريكا عراقية

المصدر: دبي - البيان

فازت العراقية آية أغا (20 عاماً) بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا، أخيراً، حيث قامت السورية إيناس العوام، ملكة جمال العرب للعام الماضي، بتتويجها خلال حفل أقيم على مسرح مركز الفنون، في ولاية أريزونا، فيما حصلت اللبنانية نادين المصري على لقب الوصيفة الأولى، والسورية فرح الحافظ على لقب الوصيفة الثانية، في حين حصلت السعودية بسمة العتيبي، على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الغناء الذي أبهر الحضور، كما فازت الأردنية جوي النمري بتصويت الجمهور.

وقال المخرج والمنتج أشرف الجمل، رئيس المنظمة العربية الأمريكية القائمة على تنظيم المسابقة: «الهدف الأساسي للمسابقة، هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم، والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام، إلى جانب تقوية الصلة بين الجيل الثاني من العرب الأمريكيين مع بلادهم الأم وثقافتهم العربية»، مبيناً أنها تسعى إلى تصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأمريكيين، مؤكداً أن المسابقة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق بعض هذه الأهداف، مدللاً على ذلك بارتفاع اهتمام الإعلام الأمريكي بالمسابقة.