أميركي من أصل مصري يفوز بجائزة ضمن «غولدن غلوبز»

المصدر: إعداد - سيد صالح

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، الجهة المنظمة لجوائز «غولدن غلوبز» الأميركية السنوية الشهيرة للسينما والتلفزيون، أول من أمس، عن الفائزين بالجوائز المرموقة لدورتها في هذا العام، والتي تحمل رقم 76 في تاريخ الدورات، حيث نُظمَت هذه الجوائز لأول مرة عام 1944.

ووفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، أقيم حفل توزيع الجوائز بأحد الفنادق الراقية بحي «بيفرلي هيلز» بمدينة لوس أنجليس.

وفاز الممثل الويلزي كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي، عن دوره في فيلم «نائب الرئيس»، الذي جسد فيه شخصية نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني.

ووصف بيل أثناء تسلمه الجائزة تشيني بأنه «خالٍ من الكاريزما»، وقال عن نفسه إنه سيحتكر سوق السينما فيما يتعلق بتجسيد الشخصيات منعدمة الكاريزما.

كما فازت النجمة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي، عن دورها في فيلم «المفضل».

وفاز الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، عن دوره في فيلم «المعزوفة البوهيمية»، فيما فازت النجمة الأميركية المخضرمة غلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن دورها في فيلم «الزوجة».

وفاز النجم الاسكتلندي الشاب ريتشارد مادن بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل «حارس شخصي»، فيما كانت الجائزة النسائية عن الفئة نفسها من نصيب النجمة الكندية ساندرا أوه، عن دورها في مسلسل «قتل حواء».

وعلى صعيد جوائز الأفلام، فاز فيلم «المعزوفة البوهيمية» بجائزة أفضل فيلم درامي، فيما كانت جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي من نصيب الفيلم الأميركي «الكتاب الأخضر»، والذي كان من أبرز المفاجآت في جوائز هذا العام، حيث حصد جائزتين أخريين هما أفضل سيناريو وأفضل ممثل مساعد في فيلم موسيقي أو كوميدي.

وكانت من أبرز المفاجآت السلبية في جوائز هذا العام خروج فيلم «الفهد الأسود» خالي الوفاض وعدم حصوله على أي جائزة، رغم النجاح التجاري الذي حققه العام الماضي، وأيضاً عدم حصول الممثلة والمغنية الأميركية ليدي غاغا بجائزة تمثيلية عن دورها في فليم «مولد نجم»، إلا أنها فازت بالمشاركة مع مارك رونسون، بجائزة أفضل أغنية أصلية، من الفيلم نفسه.