حقنة تمنع تطور ألزهايمر

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

ابتكر باحثون في جمعية ألزهايمر ببريطانيا، حقنة توقف مرض ألزهايمر في بدايته، وتوقعوا طرحها في الأسواق قريباً.

ونقلت «ديلي ميل» عن الجمعية قولها، إن الإنجازات الأخيرة في اضطراب الذاكرة، قد أوصلت الباحثين إلى «نقطة تحول» في هذا الشأن. وأوضحت أن الحقنة تعمل عن طريق إيقاف نشاط الجينات التي تلعب دوراً رئيساً في تطور المرض.

وحدد الباحثون 25 جيناً تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الإنسان بألزهايمر، وقد أظهرت التجارب الخاصة بالمرضى، نتائج ملحوظة في هذا الشأن. ويعاني نحو 5.7 ملايين شخص من ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعاً من الخرف في الولايات المتحدة، فيما يعاني أكثر من 850 ألف بريطاني من الخرف.