العثور على طفلة اختطفت بداخل سيارة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عثرت الشرطة البريطانية على طفلة عمرها عاما ونصف العام كانت بداخل سيارة تعرضت للسرقة من قبل أحد لصوص السيارات.

وذكر موقع "مترو" أنه تم العثور على ماريا تيودوريكا "بصحة جيدة".

وكانت الطفلة في المقعد الأمامي لسيارة والدها حيث كان يحاول بيعها إلى مشتر محتمل، وقد قفز اللص فجأة في مقعد السائق وهرب بسرعة في السيارة التي تم العثور عليها لاحقا في شارع قريب بعد أن تخلى عنها سارقها فجأة، ولكن دون وجود الطفلة بداخلها. وعـُثر على ماريا لاحقا في جادة روسكين.

ووصف الأب الرجل الذي سرق السيارة بأنه آسيوي ذو بنية ضئيلة ويرتدي ملابس سوداء.

وأعرب متحدث باسم الشرطة عن ارتياحه للعثور على الطفلة وهي تتجول بمفرها بالقرب من المكان.