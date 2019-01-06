يتصل بخدمة الطوارئ من الفضاء

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعرض رائد الفضاء الهولندي أندريه كيوبرس لموقف طريف عندما اتصل بطريق الخطأ برقم الهاتف 911 أثناء تواجده في رحلة فضائية تابعة للمحطة الفضائية الدولية.

ومن المعروف أن رقم 911 هو الرقم الهاتفي المخصص للاتصال بخدمة الطوارئ في غالبية أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته شبكة «إن بي آر» الإخبارية الأميركية أمس، نقلاً عن تصريحات لكيوبرس، أدى هذا الاتصال الخاطئ إلى حالة استنفار في «مركز المهام» بمدينة «هيوستون» بولاية تكساس الأميركية، وهو المركز المسؤول عن إدارة ومتابعة الجزء الذي تمتلكه الولايات المتحدة من المحطة الفضائية الدولية.

ونتيجة حالة الاستنفار، اندفع رجال الأمن في «مركز المهام» إلى الغرفة المخصصة لكيوبرس، باعتباره مصدر المكالمة الخاطئة، لكنه بالطبع لم يكن موجوداً بداخلها، حيث كان محلقاً في الفضاء على بُعد حوالي 322 كيلومتراً.