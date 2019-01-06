كشف أسرار هوديني في برامج وثائقية

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعتزم شبكة قنوات «ساينس تشانيل» التليفزيونية الأميركية، إنتاج سلسلة برامج وثائقية عن حياة الساحر الأشهر على وجه الأرض، وأستاذ فن الوهم، هاري هوديني.

ووفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» أمس، تحمل سلسلة الحلقات الوثائقية، عنوان «أسرار هوديني الأخيرة»، وستكشف النقاب عن العديد من الأسرار والجوانب الغامضة في حياة هذا الرجل، الذي يعد أصلاً من أشد الناس غموضاً في التاريخ.

كما ستعرض الحلقات أيضاً، بعض الأدوات والحيل التي استخدمها هوديني في عروضه السحرية. وسيشارك جورج هاردين، حفيد شقيق هوديني، في إعداد الحلقات.

ولطالما اشتهر هوديني بخدعه السحرية البارعة، التي كان يبهر بها الجمهور، اعتماداً على براعته الفائقة في فن الوهم والخداع البصري.

وتحدى هوديني الموت أكثر من مرة في عروضه.