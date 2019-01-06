اكتشاف بقايا قلعة مصرية عمرها 2000 عام

المصدر: دبي ــ سيد صالح

أعلن فريق بحثي مشترك من علماء آثار أميركيين وبولنديين عن اكتشاف بقايا قلعة قديمة يرجع عمرها إلى ما يزيد عن ألفي عام في مصر.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، اكتُشِفَت القلعة ضمن مدينة رومانية اسمها «بيرينايك توروجودايتيكا» وتطل على البحر الأحمر.

وأفاد العلماء أن الرومان شيدوا القلعة إبان حكمهم لمصر بُغيَة الدفاع عن ساحلها الشرقي. وأَضافوا أن بقايا القلعة التي اكتشفوها تضم ثلاثة أفنية واسعة وعدداً من المباني إلى جانب ورش ومتاجر.

كما اكتشف الأثريون أيضاً بجوار القلعة منطقة آبار واسعة وعدداً من برك المياه تستوعب آلاف الجالونات.