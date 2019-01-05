موجة حر تهدد بلدات أسترالية

المصدر: كانبرا - د ب أ

شهدت الكثير من المناطق في جنوب شرق أستراليا، أمس، ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة صاحبه هبوب رياح قوية، فيما تعرّض العديد من البلدات لحرائق غابات خارج نطاق السيطرة. وتم إثر ذلك إجلاء 600 شخص من بلدات قريبة من متنزه وطني في ولاية تاسمانيا بسبب حريق هائل، بينما تعاملت خدمات الطوارئ بولاية فيكتوريا مع حرائق الغابات الصغيرة.

وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت بشكل كبير بولاية فيكتوريا، وعاصمتها مدينة ملبورن، حيث تجاوزت درجات الحرارة، أمس، 42 درجة مئوية. في المقابل أصدرت سلطات الطوارئ في تاسمانيا، تحذيرات لسكان بلدات مايدينا وتينا ومتنزه ماونت فيلد الوطني من الدخان والرماد المتساقط.