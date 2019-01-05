حديث الروح

المصدر: بدر شاكر السياب

أريقي على ساعدي الدموع

وشدي على صدري المتعب

فهيهات ألا أجوب الظلام

بعيداً إلى ذلك الغيهب

فلا تهمسي غاب نجم السماء

ففي الليل أكثر من كوكب

وهل كان حلم بغير انتهاء

وهل كان لحن بلا آخر؟

لكي تحسبي أن هذا الغرام

أبيد الرؤى.. خالد الحاضر

وأنا سنبقى نعد السنين

مواعيد في ظله الدائر؟

على مقلتيك ارتماء عميق

وذكرى مساء تقول إرجع!

نداء بعيد الصدى كالنجوم

يراها حبيبان في مخدع!

يكاد اشتياقي يهز الحجاب

وتومي ذراعي: هيا معي

سأمضي ... فلا تحلمي بالإياب

على وقع اقدامي النائية

ولا تتبعيني إذا ما التفت

ورائي إلى الشمعة الخابية

يرنحها في يديك النحيب

فتهتز من خلفك الرابية

شاعر عراقي (1926 - 1964م)