«التواصل الاجتماعي» تقود إلى الاكتئاب

المصدر: لندن - رويترز

قال باحثون إن أعراض الاكتئاب المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر على المراهقات بمقدار الثلثين مقارنة مع المراهقين، وأرجع الباحثون ذلك إلى التنمر على الإنترنت واضطرابات النوم والانطباع السلبي عن شكل الجسد وتراجع تقدير الذات.

وفي دراسة، نشرت أمس، حللت بيانات نحو 11 ألفا من الشباب في بريطانيا، وجد الباحثون أن الفتيات في سن 14 عاماً، كن أكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدمها نحو 40% منهن لأكثر من ثلاث ساعات يوميا.

وكشفت الدراسة أيضا أن 12%، ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بقلة، و38% ممن يستخدمونها بكثافة (أكثر من 5 ساعات يوميا) ظهرت عليهم علامات تدل على الإصابة بالاكتئاب. وخلص الباحثون إلى أن الفتيات يتأثرن بدرجة أكبر من الفتيان عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل.