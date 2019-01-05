تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء خطوة مجزية

المصدر: دارمشتات - د ب أ

دعت وكالة الفضاء الأوروبية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، بعد هبوط المسبار الصيني «تشانغ آه 4» على الجانب البعيد من القمر بنجاح.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يان فورنر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «غزو الفضاء من الممكن أن يلعب دوراً نموذجياً على المستوى الجيوسياسي».

وذكر فورنر أن هبوط المسبار الصيني «تشانج آه 4» أثبت على نحو مؤثر مدى طموح البرنامج الصيني للفضاء، مؤكداً أن تعزيز التعاون في هذا المجال سيكون مجزياً لكافة الأطراف. وأشار إلى أن التعاون بشأن محطة الفضاء الدولية، التي تشارك فيها وكالات فضائية مختلفة، أثبت أنه مجدٍ في الفضاء، موضحاً أنه يؤيد تعزيز التعاون مع الصين.

وقال: «أنا متأكد من أن الصينيين سيشاركون خبراتهم الجديدة مع دول أخرى»، مضيفاً أن وكالة الفضاء الأوروبية تتعاون حاليا مع الصين. وكانت تقارير إعلامية صينية ذكرت صباح أمس أن مركبة من المسبار «تشانغ آه 4» الصيني تركت أول «بصمة» على الجانب البعيد من القمر.