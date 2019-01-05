مرض السكري حصيلة لـ«الشيشة»

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أعدها خبراء من كلية الطب في (Brighton and Sussex) البريطانية أن الشيشة لا تقضي فقط على الجهاز التنفسي بل يمكن لها أن تتسبب في الإصابة بداء السكري والسمنة وأمراض أخرى خطيرة، وفقاً لموقع «العربية نت». وبينت الدراسة أن مَن يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين، موضحة أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر.

الدراسة التي نشرتها صحيفتا «ديلي ميل» و«تليغراف»، شملت عينة من 9840 مشاركاً، وأكد البروفيسور جوردون فيرنس، أحد المشاركين بالدراسة، أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تعادل تدخين علبة كاملة من السجائر.