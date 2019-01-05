البحر يقذف أجهزة كهربائية في ألمانيا

المصدر: ألمانيا - وكالات

تسببت عاصفة قبالة الساحل الشمالي الغربي لألمانيا في فقدان واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، نحو 300 حاوية. وكانت السفينة قد واجهت عاصفة قوية أثناء الإبحار في بحر الشمال، بالقرب من جزيرة بوركوم الألمانية، ما أدى لسقوط 270 حاوية في المياه. وقال موقع «ذيس إنسايدر» إن عشرات الحاويات طفت في الجنوب الغربي، فيما وصلت أخرى إلى الجزر الهولندية المجاورة. وأظهرت صور عدداً من السكان، وصفوا بـ«صيادي الكنز»، يتخاطفون محتويات الحاويات، مثل أجهزة التلفزيون ودمى أطفال.