معاقبة موظفين من "هواوي" لاستخدامهما هاتف "آيفون"

المصدر: د ب ا

وقعت شركة هواوي الصينية للإلكترونيات عقوبة بحق اثنين من موظفيها بعدما تبين أنهما أرسلا تغريدات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) عبر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بواسطة هاتف آيفون.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية أن الواقعة تعتبر محرجة بالنسبة للشركة الصينية العملاقة التي جاءت العام الماضي في المركز الثاني بعد شركة أبل في مجال تصنيع الهواتف الذكية، وتتنافس الآن على الصعود إلى المركز الأول في هذا السوق التي تحتدم فيها المنافسة.

كما تأتي الواقعة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن احتمالات ترحيل المديرة المالية بشركة هواوي، مينج وانتشو، إلى الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء بتهمة الاحتيال البنكي.

وفي الوقت الذي ألقت فيه هواوي باللوم في هذه الواقعة على وكالة تعاقدت معها لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في الخارج، إلا أن الشركة وقعت عقوبة صارمة بحق الموظفين الاثنين، شملت خصما في راتبهما الشهري بقيمة 5 آلاف يوان (730 دولارا) فضلا عن خفض تصنيفهما الوظيفة بدرجة واحدة، حسبما جاء في مذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

وأفادت المذكرة أنه ينبغي الآن على الموظفين "إحكام السيطرة على عملية إدارة الموردين والشركاء"، مضيفة أن هذه الواقعة تكشف "أخطاء في عمليات الإدارة التي نقوم بها".

وامتنعت "هواوي" عن التعقيب على هذه الواقعة.