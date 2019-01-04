تغير المناخ يلتهم أشجار «الباوباب» الإفريقية الأقدم

المصدر: دبي - البيان

اختفت، أخيراً، بعض أقدم أشجار «الباوباب» العملاقة، ويعزو الباحثون الأفارقة ذلك إلى تغير المناخ. وأفاد موقع حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا بأن الباحثين اكتشفوا أن 9 من أقدم 13 شجرة من الباوباب، وخمساً من أكبر 6 أشجار قد ماتت جزئياً أو كلياً في غضون 12 عاماً.

وتعود بعض هذه الأشجار الموجودة في جنوب إفريقيا بشكل رئيس، وفي زيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وزامبيا، إلى عصور الإغريق القدماء. ويمكن لشجرة الباوباب أن تعيش 3000 سنة، وتنمو على نطاق واسع ويضاهي حجمها حافلة كبيرة. وصمدت تلك الأشجار في أوقات سابقة في وجه ظروف مناخية أكثر قسوة ما واجهته اليوم، ولا يعرف الباحثون سبب موتها.