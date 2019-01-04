10 ملايين زاروا «لوفر» باريس

المصدر: باريس - د ب أ

استضاف متحف اللوفر بفرنسا 10.2 ملايين زائر العام الماضي، محققاً أكبر عدد من الزوار له على الإطلاق. وقال المتحف، الذي يضم لوحات شهيرة من بينها رائعة الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي «موناليزا»، وكذلك تماثيل وتحفاً نادرة، في بيان، إن العدد ارتفع بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن انتعاش السياحة في فرنسا بشكل عام وراء هذا الارتفاع.

وكان اللوفر أكثر ما تمت زيارته في المنطقة، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة السياحة الإقليمية، ويليه برج إيفل في المرتبة الثانية. ولم تشمل هذه الأرقام كاتدرائية نوتردام أو كنيسة «سكركير» الواقعة على تلة في مونمارتر. وأشارت أرقام عام 2016، استناداً إلى التقديرات، إلى أن توافد الزوار عليهما كان أعلى من توافدهم على اللوفر. وتبلغ قيمة تذكرة دخول اللوفر 15 يورو (17 دولاراً).