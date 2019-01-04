«أوتيكون».. شركة للمتوحدين فقط

قد تبدو شركة «أوتيكون» لاختبار البرمجيات وإصلاح الأخطاء البرمجية، الواقعة على شاطئ سانت مونيكا بلوس أنجلوس الأميركية، عاديةً للوهلة الأولى، حيث تزين جدرانها البيضاء أعمال فنية رفيعة. لكنها واحدة من الشركات القليلة التي تُعنى بشكل حصري بالموظفين المصابين بالتوحد.

الشركة التي كانت تحمل اسماً آخر قبل أن تستحوذ عليها شركة «أوتيكون» الألمانية، تأسست على يد غراي بينواست، الأب لصبيين مصابين بالتوحد، بعد أن رأى الخيارات الضئيلة التي يمكن أن تلبي احتياجاتهما في سوق العمل. وقد شرح في حديث لمحطة «بي بي سي» الأمر بالقول: «كلاهما يتمتع بقدرات هائلة ويتسم بالذكاء ويستحق فرصة ليتمكن من التعبير عن ذلك وإظهاره. وقد شعرت بالثغرة الموجودة وضرورة ملئها، حيث لم يكن هناك من سبيل آخر سوى أن أتصرف شخصياً».

ويصف الموظف بيتر أجواء العمل بـ«الهادئة والممتعة في آن»، ويصف على نحو خاص إعجابه بواقع عدم وجود ضغوط من أي نوع للاختلاط الاجتماعي، فيما يشير زميله إيفان إلى أن أصحاب الشركة «متفهمون وودودون كثيراً»، في حين يصف برايان مكتبه بـ«الفريد من نوعه».

الشركة التي أطلقها غاري عام 2013 تضم اليوم 150 موظفاً، ويعمل فيها ابنه المدعو غاري أيضاً في قسم الحسابات، وهو يعتبر أن «المهمة تتمثل في تمكين مجموعة من الأشخاص الذين حرموا من حقوقهم». ويشير كذلك إلى وجود شرائح في المجتمع لا يُستفاد منها بما يكفي، إحداها فئة المصابين بالتوحد.