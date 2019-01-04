المهاجرون في ألمانيا «أبطال» براءات الاختراع

المصدر: كولونيا - د ب أ

كشفت دراسة حديثة عن زيادة أهمية المخترعين المنحدرين من أصول أجنبية بالنسبة إلى قوة الابتكار الخاصة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجاء في الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) وأعلن عنها أمس، في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، أن واحدة من كل عشر براءات اختراع مسجلة من ألمانيا في عام 2016 كانت تعود إلى عقول ذات خلفية مهاجرة، «وقد بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 6 في المئة تقريباً في عام 2005».

وبحسب الدراسة، فإن أغلب المخترعين ينحدرون من دول شرق أوروبا وجنوبها، حيث سجّلوا نحو ألف براءة اختراع أخيراً، فيما سجل مخترعون من المنطقة العربية وتركيا نحو 560 براءة اختراع.

ورصد باحثو المعهد زيادة قوية في تسجيل براءات اختراع من مخترعين منحدرين من أصول هندية.