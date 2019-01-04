رحيل الروائي المصري عبد الوهاب الأسواني

المصدر: القاهرة - رويترز

نعت الأوساط الثقافية في مصر الكاتب والروائي عبد الوهاب الأسواني الذي توفي أمس عن 84 عاماً، بعد رحلة زاخرة بالعطاء الأدبي امتدت نحو نصف قرن.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في بيان، إن «الأوساط الأدبية في مصر والوطن العربي فقدت أحد فرسان الرواية الذين نجحوا في خلق عوالم فكرية ساحرة، من خلال مؤلفاته التي شكلت جزءاً من ملامح ثقافة المجتمع المصري».

كما نعاه اتحاد كتاب مصر قائلاً: «رحل الأديب والمثقف الكبير بجسده، ولكن تظل أعماله باقية خالدة تؤثر في الأجيال المقبلة».

واعتبره النقاد أحد أبناء المدرسة «العقّادية»، نسبة إلى عباس محمود العقاد، كنموذج في التثقيف الذاتي، إذ وصل في تعليمه إلى الثانوية العامة.