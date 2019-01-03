حقيبة ظهر لنوم البالغين أو حملهم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حققت حقيبة ظهر عملاقة يمكن النوم فيها نجاحاً هائلاً في اليابان، حيث تم بيع بعض الحقائب الضخمة عبر الإنترنت.

وأفادت «ديلي ميل» بأن أستوديو التصميم الياباني CWF هو الذي صمم هذه الحقيبة المسماة «Backpacker's Closet»، وهي كبيرة جداً بحيث يمكن استخدامها كخزانة ملابس متنقلة أو حتى لحمل شخص بالغ أو طفل صغير أو نومه بداخلها.

ويبلغ سعر هذه الحقيبة نحو 180 جنيهاً إسترلينياً.

وحقيبة الظهر العملاقة متوافرة بثلاثة ألوان مختلفة: الأسود والزيتوني والرملي البيج، ويبلغ طول الحقيبة نحو 100 سم وعرضها 68 سم، وتتميز بسعة قصوى تصل إلى 180 لتراً.

والتصميم يجعلها مثالية لحمل الصغار والكبار، وتتميز بحشوة إضافية في أحزمة الكتف لتقليل الضغط على الظهر والكتفين.