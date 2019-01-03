يانصيب بـ146 مليون دولار لبريطاني

المصدر: لندن - د ب أ

بدت 2019، سنة حظ، لبريطاني حامل ورقة يانصيب، بعد فوزه، أول من أمس، في سحب «يورو مليونز»، ليبدأ العام الجديد بخبر فوزه بـ146.7 مليون دولار (أي 115 مليون جنيه استرليني)، ليصبح حامل هذه الورقة رابع أكبر فائز باليانصيب في تاريخ المملكة المتحدة. كما فاز 10 أشخاص بمليون جنيه استرليني لكل منهم في سحب العام الجديد. يذكر أنه في يوليو 2011، أصبح كولين وكريس واير من اسكتلندا أكبر فائزين باليانصيب في المملكة المتحدة وفي أوروبا، عندما ربحا أكثر من 161 مليون جنيه استرليني.